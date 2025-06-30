Гатчинский марафон авторской песни: сохраняем традиции

Проливной дождь не помешал творческому настрою музыкантов, многие из которых приехали в Гатчину из других городов и поселков. Фестиваль объединил десятки сольных артистов, дуэты и ансамбли. Они представили на суд зрителей как собственные сочинения, так и известные, любимые многими авторские песни.

В сквере Николая Терентьева шла фестивальная программа, где каждый участник мог исполнить свои авторские композиции. Здесь не было оценок, только внимание и аплодисменты благодарных зрителей.

Центральным событием марафона стал конкурс авторской песни, собравший около 50 авторов-исполнителей из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Он стартовал на открытой сцене общественного пространства «Аэропарк» одновременно с фестивальной частью.

Конкурсантов оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли известные музыканты, композиторы и продюсеры. Среди них – композитор и член Союза детских и юношеских писателей России Оксана Бражникова, солистка ансамбля Культурного центра ГУ МВД Екатерина Баринова, певица Юлиана Ян и продюсер Ирина Крецу.

В финале состоялся гала-концерт, который вела Элеонора Филина - телеведущая и автор популярных программ о бардовской песне. На сцену вышли члены жюри, а также исполнители, чьи номера были признаны лучшими, чтобы получить заслуженные награды.

Победители и лауреаты

Лауреатского звания были удостоены 36 авторов-исполнителей и исполнителей авторской песни.

Гран-при получил Павел Коин из Новой Ладоги. Еще один представитель Волховского района - преподаватель Волховской детской школы искусств имени В.М. Максимова, поэт, автор нескольких поэтических сборников Ирина Лапина из Старой Ладоги стала лауреатом I степени.

Жюри высоко оценило выступление автора-исполнителя Сергея Каратеева из Лодейного Поля и музыкальной группы «Январский гром» под руководством Родиона Дуксина из Ломоносовского района: они также были удостоены звания лауреат I степени.

Анализируя итоги, отметим, что почти половина лауреатов I степени «Гатчинского марафона авторской песни» – уже известные в кругу почитателей авторской песни авторы-исполнители из Санкт-Петербурга. Особого внимания была удостоена юная жительница Шушар, ученица школы № 93 и солистка вокальной студии Voice tone Прасковья Кубатина.

Участвовали в фестивале и гатчинцы. Так, Роман Волков успел принять участие во внеконкурсной программе, исполнив «Прозрачным вечером» (слова - Олег Стрижак, музыка - Роман Волков) и романс «Мадам» (слова Анатолий Гесс, музыка Роман Волков). Затем достойно выступил на самом конкурсе с песнями «Два вокзала» (слова - Евгений Докучаев, музыка - Роман Волков) и «На Васильевский на остров» (слова - Август Ярковец, музыка - Роман Волков). И в результате занял почетное первое место.

От клуба авторской песни «Шхуна» выступило два музыканта: Алексей Андрианов стал лауреатом I степени с песней на стихи Юлии Андриановой, Сергей Шутилов – лауреатом II степени. Лауреатом II степени стал и гатчинец Евгений Ужинский.

Сиверская кавер рок-группа «СД» под руководством И.В. Мосина получила диплом лауреата II степени.

Веревский Дом культуры на фестивале представляли участники любительского объединения «Песня, гитара и мы» под руководством Светланы Абакшиной. Она была удостоена звания лауреата III степени. Также, как и руководитель клуба «Таланты и поклонники» Большеколпанского центра культуры Светлана Борисова.

Комментарии участников в социальных сетях наполнены словами благодарности.

- Тема фестиваля не была названа, но все участники, не сговариваясь, пели о России, о мужестве и героизме. Возраст - от 7 до 70 плюс, - делится Светлана Борисова. - Организаторы очень постарались, и все прошло на высоком идейном уровне. Дипломы, подарки и даже плащи каждому участнику, полевая кухня, экскурсия на «Гатчинскую мельницу» архитектора Штакеншнейдера, вечерняя поездка в Зайцево к мемориалу жертвам фашистского геноцида. Все участники фестиваля в полном восторге от гостеприимства и выразили желание приехать вновь. Огромное спасибо всей дружной команде организаторов! Пусть «Гатчинский марафон авторской песни» станет яркой традицией столицы Ленинградской области!

Сохраняем традиции

Отметим, что первый фестиваль «Гатчинский марафон авторской песни» - это не первое для Гатчины мероприятие, объединившее авторов-исполнителей и людей, исполняющих авторскую песню. Почти три десятка лет в Гатчине проходил фестиваль-конкурс авторской песни «Гатчинская песенная весна». Был он ежегодным, затем региональным и открытым для талантов из других регионов страны. А сколько он подарил новых глубоких песен о Родине, которые по сей день звучат на значимых мероприятиях! Гатчинцы помнят музыкантов, стоявших у истоков этого фестиваля – Николая Терентьева и Виктора Шутилова. Их памяти в Гатчинском районе, теперь округе, посвящаются концерты и конкурсы.

Время идет вперед, и теперь новые таланты стараются предложить новые формы для популяризации авторской песни. Как отмечают организаторы фестиваля – команда муниципального учреждения «Центр содействия развитию культуры и туризма» Гатчинского округа, - марафон направлен на сохранение национальных культурных традиций, развитие жанра авторской песни, поиск и выявление новых талантливых авторов-исполнителей. А одной из приоритетных задач «Гатчинского марафона авторской песни» является укрепление и развитие связей авторов и исполнителей с организаторами творческих проектов, а также поддержка и развитие русскоязычной авторской песни и поэзии как части культурного наследия России.

С таким посылом второй фестиваль должен быть обязательно!

Татьяна Можаева

Фото Комитета по культуре и туризму Гатчинского округа и автора