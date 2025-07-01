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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 2 июля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 2 июля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

02.07.25 с 10.00 до 17.00

Пудостьское ТУ:

п. Терволово.

02.07.25 с 09.00 до 17.00

д. Кямяря

тер. СНТ Градостроитель

 

02.07.25 10:00-17:00

Гатчина, тер. СНТ Электронстандарт

 

02.07.25 10:00-17:00

Веревское ТУ

д. Ивановка,

тер. СНТ Ижора (Ивановка)

д. Романовка

 

02.07.25 10:00-17:00

Пудомягское ТУ

д. Руссолово

д. Покровская     

 

02.07.25 с 09.00 до 17.00

Веревское ТУ:

д. Пегелево

д. Кирлово

п. Торфопредприятие

тер. СНТ Мостовик

тер. СНТ Лесное

СНТ Тритон

СНТ Ольха

СНТ Радуга

 

02.07.25 с 09.00 до 17.00

Таицкое ТУ

СНТ Большие Тайцы

СНТ Дача

тер. СНТ Тайцы

 

с 01.07.25 08.00 до 17:00 11.07.25 С включением на ночь

Сиверский ТУ

п. Сиверский, пр-кт. Пролетарский, д. 32-79, 34с,85; 

ул. Вокзальная, б/н; 

ул. Вокзальная, 13-35, 48А; 

ул. Горького, д.6, 14-41; ул. Фрунзе, д. 1-67;                

 

с 01.07.25 09:00   до 04.07.25 15:00 С включением на ночь

г. Гатчина,  ул. Комсомольцев-Подпольщиков, д.53а, 55, 62;          

 

02.07.25 09:00 с 17:00

г. Гатчина,  ул. Фрезерная, садоводство; 

ул. Станционная, д. 6, 10, 11, 11А, 11Б, 13, 14, 15, 16;

ул. Промышленная, д.1, 1А, 2А, 2Б, 2В, 7, 7Б, 8, 10