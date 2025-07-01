Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 2 июля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 2 июля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
02.07.25 с 10.00 до 17.00
Пудостьское ТУ:
п. Терволово.
02.07.25 с 09.00 до 17.00
д. Кямяря
тер. СНТ Градостроитель
02.07.25 10:00-17:00
Гатчина, тер. СНТ Электронстандарт
02.07.25 10:00-17:00
Веревское ТУ
д. Ивановка,
тер. СНТ Ижора (Ивановка)
д. Романовка
02.07.25 10:00-17:00
Пудомягское ТУ
д. Руссолово
д. Покровская
02.07.25 с 09.00 до 17.00
Веревское ТУ:
д. Пегелево
д. Кирлово
п. Торфопредприятие
тер. СНТ Мостовик
тер. СНТ Лесное
СНТ Тритон
СНТ Ольха
СНТ Радуга
02.07.25 с 09.00 до 17.00
Таицкое ТУ
СНТ Большие Тайцы
СНТ Дача
тер. СНТ Тайцы
с 01.07.25 08.00 до 17:00 11.07.25 С включением на ночь
Сиверский ТУ
п. Сиверский, пр-кт. Пролетарский, д. 32-79, 34с,85;
ул. Вокзальная, б/н;
ул. Вокзальная, 13-35, 48А;
ул. Горького, д.6, 14-41; ул. Фрунзе, д. 1-67;
с 01.07.25 09:00 до 04.07.25 15:00 С включением на ночь
г. Гатчина, ул. Комсомольцев-Подпольщиков, д.53а, 55, 62;
02.07.25 09:00 с 17:00
г. Гатчина, ул. Фрезерная, садоводство;
ул. Станционная, д. 6, 10, 11, 11А, 11Б, 13, 14, 15, 16;
ул. Промышленная, д.1, 1А, 2А, 2Б, 2В, 7, 7Б, 8, 10