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С 1 июля – новые номера телефонов служб МЧС в Гатчине

С сегодняшнего дня меняются номера городских телефонов гатчинских подразделений ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Рубрики:  Общество

Государственная инспекция по маломерным судам – ГИМС: 8-81371-2-94-99, г. Гатчина, Красноармейский пр., д. 14.

Отдел надзорной деятельности8-81371-2-94-83, г. Гатчина, дом без номера, лит. А, на пересечении ул. Новоселов и Северной.

18 пожарно-спасательный отряд: 8-81371-2-94-82, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 17.

Пожарно-спасательная часть – ПСЧ 42: 8-81371-2-94-81 – начальник, 8- 81371-2-94-88 – ПСЧ, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 17.

Пожарно-спасательная часть – ПСЧ 43: 8-81371-2-94-84, г. Гатчина, д. без номера, лит. А, на пересечении ул. Новоселов и Северной.