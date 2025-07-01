С 1 июля – новые номера телефонов служб МЧС в Гатчине
С сегодняшнего дня меняются номера городских телефонов гатчинских подразделений ГУ МЧС России по Ленинградской области.
Рубрики: Общество
Государственная инспекция по маломерным судам – ГИМС: 8-81371-2-94-99, г. Гатчина, Красноармейский пр., д. 14.
Отдел надзорной деятельности: 8-81371-2-94-83, г. Гатчина, дом без номера, лит. А, на пересечении ул. Новоселов и Северной.
18 пожарно-спасательный отряд: 8-81371-2-94-82, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 17.
Пожарно-спасательная часть – ПСЧ 42: 8-81371-2-94-81 – начальник, 8- 81371-2-94-88 – ПСЧ, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 17.
Пожарно-спасательная часть – ПСЧ 43: 8-81371-2-94-84, г. Гатчина, д. без номера, лит. А, на пересечении ул. Новоселов и Северной.
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