Уполномоченный проведёт «горячую линию» по вопросам правовой защиты семей с детьми
С 7 по 11 июля в аппарате Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области будет работать «горячая линия» в рамках Всероссийской недели правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи.
Рубрики: Общество
Мероприятие приурочено к Всероссийскому дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.
Звонки от жителей Ленинградской области будут приниматься ежедневно с 9.00 до 12.00 по номеру телефона 8 (812) 916-50-63.
Специалисты аппарата Уполномоченного проведут консультирование граждан по юридическим вопросам реализации и защиты прав в сфере семейных отношений. Если вопрос будет требовать более серьезной проработки, сотрудники помогут составить официальное обращение.
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