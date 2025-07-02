В Гатчине открыли мемориальную доску подвижникам православной церкви

Освящение мемориальной доски епископ Митрофан совершил в канун празднования Собора Санкт-Петербургских святых.

Последний перед войной настоятель Павловского собора протоиерей Алексий Благовещенский был хорошим проповедником, прихожане и родные отмечали его дар прозорливости. Для всех очевидна была и его большая художественная одарённость. Отец Алексий писал иконы и вышивал для них бисером ризы. Некоторые из его работ были сохранены прихожанами в годы безбожного лихолетья и дошли до наших дней. Он был знаком с преподобномученицей Марией Гатчинской, а в декабре 1915 года отпевал и провожал в последний путь её мать Софью Александровну Лелянову.

Протоиерей Алексий Западалов, также служивший в начале XX-го века в Павловском соборе, был замечательной личностью. Он создал и возглавил в Гатчине первое православное общество трезвости. C 18 декабря 1910 года по 1913 год о. Алексей также работал в должности наблюдателя церковно-приходских школ в Санкт-Петербургской епархии. Занимал должность инспектора Св. Синода. Дружил со многими писателями и художниками, в Гатчине близко общался с Куприным. Отпевал на Смоленском кладбище Блока. После мученической кончины м. Марии Гатчинской установил на её могиле постоянное служение панихид, что положило начало её посмертного молитвенного почитания.

Гатчинская епархия Русской православной церкви