В Мариенбурге отключат холодную воду 3 июля
ООО «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, в связи с производством работ по ремонту сетей водопровода по адресу: г. Гатчина, ул. Заводская – ул. Пушкинская 03.07.25г. с 11:00 до окончания работ будет произведено отключение холодного водоснабжения по адресам:
Рубрики: ЖКХ
г. Гатчина, весь частный сектор, ул. Литейная; ул. Рошаля (частный сектор), ул. Пушкинская, ул. Куприна (частный сектор), Корпиковское ш., ул. Гречишкина (частный сектор), Ангарский переулок, ул. Подольская, Охотничий пер., ул. Бородина, ул. Островского, Хабаровский пер., Зелёный пер., ул. Загородная, Литейный тупик, ул. Огородная, Краснофлотский пер., Дачный пер., Тупой пер., ул. Офицерская, ул. Южная, ул. Перегудова.
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