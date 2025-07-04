Инициативы РДДМ получают поддержку в Ленобласти

«Дым костра, печеная картошка и хлеб, рюкзак и километры тропинок и дорог, пройденных по малой родине, — сегодня на встрече с «Первыми» обсудили развитие походного движения в Ленобласти. Ребята хотят пробовать себя, учиться походным навыкам и рассказывать другим о родном регионе. <...> Поддержал все инициативы и обратил внимание руководителей на важность неформального подхода к работе движения», – отметил губернатор Александр Дрозденко.

На заседании были отмечены основные достижения:

• Создана разветвлённая сеть отделений «Движения Первых», которые работают в каждом районе и округе 47 региона.

• Реализованы значимые патриотические проекты, включая «Зарницу 2.0» и акцию «Мы — граждане России» по вручению первых паспортов.

• «Первые» из Ленобласти стали призёрами окружного этапа «Зарницы» и готовы быть региональными инструкторами.

• Ленинградские активисты достойно представили регион на IV Съезде «Движения Первых» в Москве, включая организацию экскурсии для Президента РФ.

• Особое внимание уделяется поддержке молодёжных стартапов через специальный губернаторский конкурс.

По итогам совещания губернатор Ленинградской области поручил:

• Уделить особое внимание разработке программы развития походного туризма.

• Адаптировать некоторые экотропы для людей с ограниченными возможностями здоровья.

• Создать межведомственную рабочую группу по проведению мероприятий «Зарницы 2.0».

• Поддержать проведение соревнований по оказанию первой помощи и тиражировать практику в районах.