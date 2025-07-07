Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 8 июля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 8 июля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
08.07.25 с 09.30 до 17.30
Вырицкое ТУ:
д. Мины КНС.
08.07.2025 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
г. Гатчина:
ул. К. Подрядчикова, д. 28а (Детский развлекательный центр);
ул. Изотова, д.17 (Школа №8).
с 01.07.25 08.00 до 17:00 11.07.25 (с включением на ночь)
Сиверское ТУ:
п. Сиверский:
пр-кт Пролетарский, д. 32-79, 34с, 85;
ул. Вокзальная, б/н; д 13-35, 48А;
ул. Горького, д.6, 14-41; ул. Фрунзе, д. 1-67.
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