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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 8 июля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 8 июля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

08.07.25 с 09.30 до 17.30

Вырицкое ТУ:

д. Мины КНС.

 

08.07.2025 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

г. Гатчина:   

ул. К. Подрядчикова, д. 28а (Детский развлекательный центр); 

ул. Изотова, д.17 (Школа №8).   

 

с 01.07.25 08.00 до 17:00 11.07.25 (с включением на ночь)

Сиверское ТУ:

п. Сиверский:

пр-кт Пролетарский, д. 32-79, 34с, 85; 

ул. Вокзальная, б/н; д 13-35, 48А; 

ул. Горького, д.6, 14-41; ул. Фрунзе, д. 1-67. 