Лекарства в дорогу: список must-have препаратов
Лето – пора отпусков и путешествий. Но как обезопасить себя и близких в дороге? Об этом нам рассказывает Александр Николаевич Врублевский, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России.
Аптечка путешественника: что необходимо взять в дорогу
1. Организация лекарств для путешествия
При подготовке к поездке важно правильно распределить медикаменты:
Чтобы эти лекарства всегда были с вами, ручной клади необходимо держать:
Жизненно важные препараты (инсулин, лекарства для астматиков, сердечные препараты)
Все сопроводительные документы (рецепты на английском, медицинские справки)
В багаж можно упаковать:
Остальные лекарства в оригинальных упаковках
Жидкости объемом более 100 мл
Важно: Оригинальная упаковка — это не просто формальность, а необходимость. Она:
Соответствует требованиям таможни
Защищает препараты от повреждений
Содержит важную информацию о составе и сроке годности
Особенно критична для сильнодействующих средств
2. Средства первой необходимости
Обязательные компоненты аптечки:
Для обработки ран:
Хлоргексидин (не оставляет следов)
Стерильные бинты и пластыри
3. Препараты от распространенных проблем
При простуде:
Сосудосуживающие капли, но использовать их нужно не более 5 дней! Иначе возможет риск развития зависимости (медикаментозный ринит). Что происходит? Капли искусственно сужают сосуды в носу, снимая отек. Но при частом использовании организм перестает регулировать тонус сосудов самостоятельно – без капель нос снова отекает. В результате нос перестает дышать без капель, требуется все большая доза для эффекта, формируется стойкая зависимость (лечится только у ЛОРа)
Солевые растворы для промывания
При отравлении:
Сорбенты
Средства для восстановления водно-солевого баланса
От боли:
Парацетамол, ибупрофен
Спазмолитики
Дополнительно:
Средства от укачивания
Солнцезащитный крем
Репелленты
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4. Особые случаи
Для людей с хроническими заболеваниями:
Диабетикам: двойной запас инсулина, глюкометр
Астматикам: два ингалятора
Аллергикам: автоинъектор адреналина
Гипертоникам: тонометр
При травмах, если есть возможность, стоит применить охлаждающие пакеты.
Правила их использования:
Обернуть тканью
Прикладывать на 15-20 минут
Делать перерывы
Не использовать при открытых ранах
Если вы оказались в месте, где охлаждающие пакеты недоступны, нужно подобрать альтернативы:
Холодная вода в бутылке
Мокрое полотенце
Замороженные овощи в пакете
Отдельно стоит сказать об одежде, которую следует взять в жаркие страны для профилактики солнечного удара. Это легкая, свободная одежда из натуральных тканей (хлопок, лен) – она отражает солнечные лучи. Кроме того, необходим головной убор с широкими полями (шляпа, кепка, панама)! Нельзя забыть про солнцезащитные очки с UV-фильтром – они защищают глаза и уменьшают нагрузку на организм. Также можно взять зонт/накидку – для пляжа и прогулок в самый солнцепек (во временной период с 12:00 до 16:00).
Заранее изучите вакцины, которые могут понадобиться при въезде в другую страну.
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