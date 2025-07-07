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Лекарства в дорогу: список must-have препаратов

Лето – пора отпусков и путешествий. Но как обезопасить себя и близких в дороге? Об этом нам рассказывает Александр Николаевич Врублевский, ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России.

Рубрики:  Ваше здоровье

Аптечка путешественника: что необходимо взять в дорогу 

 

1. Организация лекарств для путешествия 

 

При подготовке к поездке важно правильно распределить медикаменты:

Чтобы эти лекарства всегда были с вами, ручной клади необходимо держать: 

  • Жизненно важные препараты (инсулин, лекарства для астматиков, сердечные препараты) 

  • Все сопроводительные документы (рецепты на английском, медицинские справки) 

    В багаж можно упаковать: 

  • Остальные лекарства в оригинальных упаковках 

  • Жидкости объемом более 100 мл 

    Важно: Оригинальная упаковка — это не просто формальность, а необходимость. Она:

  • Соответствует требованиям таможни

  • Защищает препараты от повреждений

  • Содержит важную информацию о составе и сроке годности

  • Особенно критична для сильнодействующих средств

2. Средства первой необходимости 

Обязательные компоненты аптечки: 

Для обработки ран:

  • Хлоргексидин (не оставляет следов)

  • Стерильные бинты и пластыри

     

3. Препараты от распространенных проблем

 

При простуде:

  • Сосудосуживающие капли, но использовать их нужно не более 5 дней! Иначе возможет риск развития зависимости (медикаментозный ринит). Что происходит? Капли искусственно сужают сосуды в носу, снимая отек. Но при частом использовании организм перестает регулировать тонус сосудов самостоятельно – без капель нос снова отекает. В результате нос перестает дышать без капель, требуется все большая доза для эффекта, формируется стойкая зависимость (лечится только у ЛОРа)

  • Солевые растворы для промывания

    При отравлении: 

    • Сорбенты

    • Средства для восстановления водно-солевого баланса

    От боли:

    • Парацетамол, ибупрофен

    • Спазмолитики

    Дополнительно:

    • Средства от укачивания

    • Солнцезащитный крем

    • Репелленты

       

4. Особые случаи 

 

Для людей с хроническими заболеваниями:

  • Диабетикам: двойной запас инсулина, глюкометр

  • Астматикам: два ингалятора

  • Аллергикам: автоинъектор адреналина

  • Гипертоникам: тонометр

 

При травмах, если есть возможность, стоит применить охлаждающие пакеты.

Правила их использования:

  1. Обернуть тканью

  2. Прикладывать на 15-20 минут

  3. Делать перерывы

  4. Не использовать при открытых ранах

Если вы оказались в месте, где охлаждающие пакеты недоступны, нужно подобрать альтернативы:

  • Холодная вода в бутылке

  • Мокрое полотенце

  • Замороженные овощи в пакете

Отдельно стоит сказать об одежде, которую следует взять в жаркие страны для профилактики солнечного удара. Это легкая, свободная одежда из натуральных тканей (хлопок, лен) – она отражает солнечные лучи. Кроме того, необходим головной убор с широкими полями (шляпа, кепка, панама)! Нельзя забыть про солнцезащитные очки с UV-фильтром – они защищают глаза и уменьшают нагрузку на организм. Также можно взять зонт/накидку – для пляжа и прогулок в самый солнцепек (во временной период с 12:00 до 16:00).

Заранее изучите вакцины, которые могут понадобиться при въезде в другую страну. 

Фото freepik.com