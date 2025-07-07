Учимся спорить правильно, убедительно и культурно

Молодежное пространство «Поток», расположенное в центре Гатчины, на проспекте 25 Октября, дом 16Б - филиал областного бюджетного учреждения «Многофункциональный Центр «Молодёжный». «Поток» объединяет молодых людей для общения, творчества и совместных проектов. Один из них – клуб дебатов «Классная тема», который открылся в начале лета.

В этот раз гатчинские любители подискутировать на различные темы состязались с ребятами из Курска. Они отдыхают в поселке Елизаветино в детском лагере «Профессионал». Гатчинский государственный университет подготовил для детей из Курской области летнюю программу. В оздоровительном лагере ребята могут с удовольствием отдохнуть, познакомиться с разными профессиями и найти новых друзей.

В клубе дебатов в дружеской обстановке ребята спорили на проблемные темы, опровергая идеи и тезисы оппонентов, защищали и аргументировали выбранную позицию.

Дебаты происходили в игровой форме. Цель каждой команды – доказать судье, что в рамках заявленной темы преимуществ на их стороне больше, чем на стороне оппонентов. Жюри оценивало выступления и суммировало баллы за убедительность аргументов, ораторское мастерство, логичность вопросов, умение работать в команде и следование временным рамкам.

Дебаты - полезный инструмент развития навыков критического мышления и аргументации. Конечно, в такой игре проигравших не было.

Татьяна Можаева