Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 9 июля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 9 июля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
09.07.25 с 09.30 до 17.30
Вырицкое ТУ:
п. Дальний;
д. Новинка.
09.07.2025 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. Чкалова д. 2/2, 6, 6А, 10, 18, 20, 22, 41А, строительная будка; ул. Леонова д. 3 (Гостиница); ул. Чкалова (Строительная будка у водонапорной башни); ул. Чкалова (парковое агентство).
09.07.2025 с 09:00 до 17:00
п. Тайцы:
ул. Первомайская 1-19; ул. Октябрьская д.2-30; ул. Калинина д.93-148; ул. Колхозная д.8-31; ул. Капитана Желтова д.35-43; ул. Октябрьская д.10-30; ул. Первомайская д.1-19; ул. Пушкина д.67-102; ул. Юного Ленинца д.125; ул. Звездная д.1-20; ул. Островского д.88-128; ул. Островского д.130-157; ул. Юного Ленинца д.97-121, 123; ул. Пушкина д.67-102; ул. Звездная д.1-20; ул. Звездная д.1-20; ш. Санаторское д. 4-48; ул. Чкалова д.1-10; ул. Некрасова д.20-29; ул. Щорса д.1-20; ул. Фрунзе д.1-9; ул. Советская д. 32-48; Гатчинское ш. 1-11 (нечетная сторона); ул. Советская д.1-30; ул. Советская д.13; ул. Советская д.13; ул. Советская д.14; ул. Советская д.14; ул. Советская д.1-10; ул. Некрасова д.1-20; ул. Поселковая д.1-15; ул. Гатчинская д.18; ул. Санаторская д.49-71 (нечетная сторона), 20-28; ул. Капитана Желтова д.15-33, 9; ул. Капитана Желтова д.1-34; ул. Капитана Желтова д.1-15; ул. Комсомольская д.25; ул. Новостроек д.1-10; ул. Новоселов д.1-18; ул. Капитана Желтова д.1а, 2а, 4а, 7а, 6а, 5а; ул. Пионерская д.1-9, 16; ул. Капитана Желтова д.1а, 2а, 4А, 6А, 8А; ул. Пионерская д.8-16; ул. Новостроек д.1-10; ул. Новоселов д.1-18; ул. Юного Ленинца д.50-63; ул. Советская д.39-51; ул. Пушкина д.9-68; ул. Пушкина д.2-8; ул. Советская д.23, 25, 27, 50, 52, 54, 56; Котельная, КНС; Котельная, КНС; Отдел полиции, судебный участок; Поликлиника; Пансионат (дом престарелых); Пансионат (дом престарелых).