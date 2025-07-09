Ленобласть увеличивает объемы производства материалов для кровли и автодорог

«Старые пакеты, отработанные масла, жевательные резинки и другие 15 тысяч тонн вторсырья, которое становится гидроизоляцией и полимерно-битумными материалами на выборгском заводе «Технофлекс». Качество готовой продукции проверяет гидравлический пресс и разрывная машина, а автоматизация процессов и подготовка кадров «у станка» дает 45 миллионов рублей готовой продукции в год на одного сотрудника — один из самых высоких показателей в регионе. «Зеленый» подход здесь не только к производственным процессам — предприятие поддерживает экоинициативы работников и является партнером «Чистых игр», а в этом году завод присоединился к федеральной программе промышленного туризма «Крутая Локация» — значит, скоро жители и гости региона смогут увидеть, как ленинградская промышленность работает с умом, заботой о природе и людях», — рассказал губернатор Александр Дрозденко.

Для повышения производительности труда на предприятии идет постоянная автоматизация процессов, «физической» нагрузки на работников почти не осталось. В планах — внедрение новых промышленных роботов.