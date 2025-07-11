Перекрытие движения на участке улицы Карла Маркса в Гатчине

Сейчас на этом участке организовано реверсное движение. С 14 по 25 июля 2025 года движение автомобильного транспорта будет закрыто в связи с модернизацией сетей водоснабжения и водоотведения. Объезд – по улице Чкалова.

На период перекрытия улицы движение городских автобусов и автобусов маршрута № 535 в объезд указанного участка будет осуществляться по ул. Чкалова - ул. Лейтенанта Шмидта - ул. Карла Маркса.

Движение пригородных автобусов и автобусов на г. Санкт-Петербург будет осуществляться по ул. Чкалова.

Просим планировать маршруты заранее.

По информации администрации Гатчинского округа