Перекрытие движения на участке улицы Карла Маркса в Гатчине
В Гатчине ограничено движение на улице К. Маркса - от улицы Чехова до Варшавского вокзала.
Рубрики: Дороги
Сейчас на этом участке организовано реверсное движение. С 14 по 25 июля 2025 года движение автомобильного транспорта будет закрыто в связи с модернизацией сетей водоснабжения и водоотведения. Объезд – по улице Чкалова.
На период перекрытия улицы движение городских автобусов и автобусов маршрута № 535 в объезд указанного участка будет осуществляться по ул. Чкалова - ул. Лейтенанта Шмидта - ул. Карла Маркса.
Движение пригородных автобусов и автобусов на г. Санкт-Петербург будет осуществляться по ул. Чкалова.
Просим планировать маршруты заранее.
По информации администрации Гатчинского округа
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