Лимонады из Тихвина готовятся к выходу на рынок Индии

«На самом «сладком» тихвинском заводе — производстве лимонадов «Лагидзе» — настоящий культ очистки и подготовки воды и воздуха. Заехал на завод не случайно: со вводом санкций в 2022 предприятие столкнулось с экспортными ограничениями. Активно подключался к решению. Сейчас идёт увеличение объемов. В планах — поставки на рынок Индии. Помимо традиционно любимых вкусов газировки, здесь изготавливают, в том числе, лимонады без сахара на основе натуральных соков. Предприятие открыто для промышленного туризма и с гордостью показывает гостям технологию производства», — отметил губернатор Ленинградской области.

Предприятие работает со всеми ведущими торговыми сетями и поставляет напитки в десятки регионов России и в зарубежные страны.