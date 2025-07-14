Школьники из Донецка примут участие во Всероссийском форуме «Территория БезОпасности»
Всероссийский форум «Территория БезОпасности» платформы Росмолодёжь.Форумы – это новый проект, который реализуется в Ленинградской области. Он пройдет с 6 по 10 сентября и соберет 400 молодых людей из разных регионов нашей страны. Участниками площадки «Дети героев» станут школьники от 14 до 17 лет из Донецкой Народной Республики.
«Мы продолжим задействовать все возможности для того, чтобы предоставить нашим детям все самое лучшее», – отметил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
В рамках мероприятий представители молодёжи пройдут теоретическое и практическое обучение по теме безопасности и профилактики, научатся защищать себя и окружающих в современном медиаполе, сформируют просветительские и воспитательные навыки, способные конкурировать с разрушительным контентом и идеологиями.
Кроме того, в ходе форума состоится Всероссийский конкурс молодежных проектов, участники которого смогут получить грант в размере до 1,5 млн. рублей на поддержку социально значимого проекта.
Организаторами форума выступают Комитет по молодёжной политике Ленинградской области совместно с губернатором и круглогодичный молодёжный образовательный центр «Безопасность и профилактика» при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Форум реализуется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».