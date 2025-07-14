Школьники из Донецка примут участие во Всероссийском форуме «Территория БезОпасности»

«Мы продолжим задействовать все возможности для того, чтобы предоставить нашим детям все самое лучшее», – отметил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

В рамках мероприятий представители молодёжи пройдут теоретическое и практическое обучение по теме безопасности и профилактики, научатся защищать себя и окружающих в современном медиаполе, сформируют просветительские и воспитательные навыки, способные конкурировать с разрушительным контентом и идеологиями.

Кроме того, в ходе форума состоится Всероссийский конкурс молодежных проектов, участники которого смогут получить грант в размере до 1,5 млн. рублей на поддержку социально значимого проекта.

Организаторами форума выступают Комитет по молодёжной политике Ленинградской области совместно с губернатором и круглогодичный молодёжный образовательный центр «Безопасность и профилактика» при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Форум реализуется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».