Главное – комфорт жителей

О проделанной работе и ближайших планах рассказывает глава Большеколпанского территориального управления администрации Гатчинского округа Виталий Александрович Ефременков.

- Виталий Александрович, что вас лично радует? Какой самый яркий и очевидный результат работы территориального управления (администрации поселения) за минувший год?

- Думаю, очень хорошо, что мы принимаем участие в самых разных программах и привлекаем дополнительное финансирование для благоустройства территории.

Как результат – в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» идет обустройство большой дворовой территории в Больших Колпанах. Новое общественное пространство появится между домами 6, 8 и 13 по улице 30 лет Победы. На его создание удалось привлечь больше 20 млн рублей. Срок контракта – до конца сентября. Пока всё идет по плану, мы с подрядчиком на связи.

Объект масштабный, такого у нас не было давно. Проектом предусмотрена зеленая зона с красивыми дорожками, освещение, площадка с набивным покрытием для активного отдыха, качели, тренажеры, скамеечки, дорожки для велоспорта и тихий уголок для чтения. Сохранятся и транзитные дорожки, только они будут вымощены. Главное, чтобы всё было сделано достойно и нашим жителям было удобно.

В планах преобразить всю территорию, подведомственную нашему Большеколпанскому управлению. Чтобы каждый житель – будь то ребенок, подросток или взрослый человек – мог выйти на улицу, во двор, в сквер и найти себе место, где можно с комфортом провести время.

- Продолжается год 80-летия Победы. Как была спланирована работа по благоустройству памятных мест?

- К юбилейной дате мы подготовились заранее. Основные работы по благоустройству памятников на всей территории были выполнены в прошлом году. В этом году только подкрасили, где нужно, и покосили траву.

Чтобы провести достойно праздник Победы, в Больших Колпанах облагородили всю территорию у памятника – от улицы Казначеева к ДК. Обновили освещение, бордюры, привели в порядок газоны и деревья, сделали дополнительные посадки.

Отмечу, что мы занимаемся благоустройством и ремонтом дорог не только в административном центре – деревне Большие Колпаны, где проходят самые масштабные мероприятия. Так, к примеру, в прошлом году в Больших Колпанах благоустраивалась только одна игровая площадка, а остальные – в Никольском, Новом Хинколово, Ротково, Тихковицах. И в этом году у нас есть объекты, которые мы реализуем в других населенных пунктах. В деревне Малые Колпаны произведено благоустройство детской площадки возле д. 4 в микрорайоне Речной. В с. Никольское завершили благоустройство детской площадки возле д. 7Б на улице Меньковской.

Также нужно учитывать, что есть определенные условия для участия в федеральной программе «Комфортная городская среда». Маленькие деревни не могут принять в ней участие, поэтому здесь ищем другие источники финансирования необходимых работ.

- С какими вопросами к вам чаще всего обращаются жители?

- Вопросы стандартные – благоустройство, ремонт дорог. В последние несколько недель на характер вопросов повлияла погода. У кого-то не уходит вода с участка. Где-то остро стоит вопрос электроснабжения. Хоть это и не наши полномочия, мы стараемся с Ленэнерго максимально оперативно решать вопросы жителей.

В целом мы стараемся максимально упростить связь жителей непосредственно с территориальным управлением. Помимо того, что в территориальном управлении есть приемный день для личного общения, можно подать официальное заявление письменно. Мы рассматриваем практически все заявления, в том числе которые поступают в нашу группу во ВКонтакте или на мою личную страничку. Специалист выезжает на место, фиксирует ситуацию, и по возможности мы ее отрабатываем.

- А на следующий год уже готовы заявки в бюджет округа и не только?

- Очень важно попасть в программу «Комфортная городская среда». У нас готов еще один проект по Большим Колпанам. Мы его уже обсуждали с жителями. Были и предпроектные сессии по этому вопросу. Там тоже будут современные зоны отдыха для людей разного возраста, хорошая тротуарная плитка, возможность покататься на самокатах и велосипедах. Оба общественных пространства будут соединены проходом. Это будет логично и удобно для жителей.

- Как вы работаете с местным активом?

- У нас есть и общественные объединения, и советы, и старосты работают. До начала летнего сезона мы со специалистами теруправления объезжали населенные пункты, собирали информацию от актива, анализировали просьбы и разрабатывали план дальнейшего сотрудничества. Что-то уже сделано, что-то будем планировать на следующий год.

- Благодарю вас за добрые вести. Пусть все планы выполняются!

Татьяна Можаева