Ленобласть ужесточает требования по борьбе с борщевиком

«Выйдем на федеральный уровень с инициативой по упрощенному изъятию земельных участков сельхозназначения, которые зарастают борщевиком. Уже обратился к депутатам Госдумы от Ленобласти, чтобы взяли наши предложения в работу. Наш регион добился, чтобы борщевик официально признали сорным растением, и теперь борьба с ним — обязанность всех собственников земли. Ленобласть первой в России разработала программу борьбы с этим сорняком и наделила муниципалитеты правом выставлять предписания и штрафы по борщевику всем собственникам земли. Теперь нужна системная работа с крупными землевладельцами, которые не используют ценные аграрные земли по назначению и не следят за их состоянием. Земля в Ленобласти очень востребована — у нас десятки заявлений от аграриев и инвесторов на новые участки и их надо вовлекать в оборот», – подчеркнул Александр Дрозденко.

В 2025 году по региональной программе борьбы с борщевиком ведут работу 111 поселений на общей площади 6,1 тыс. гектаров, что на 10% больше, чем в 2024 году.

Список поселений, участвующих в программе 2025 года, – на сайте комитета по АПК.