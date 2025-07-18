Противодействие коррупции в Ленобласти: в центре внимания — работа районов и комитетов

Участники заседания, которое вела первый вице-губернатор Ленинградской области – руководитель администрации губернатора и правительства Ленинградской области Алла Астратова, обсудили результаты работы в сфере противодействия коррупции, проводимой в одном из самых экономически активных муниципальных образований Ленинградской области – в Гатчинском муниципальном округе. Оценку работы округа дали представители прокуратуры, следственного комитета и органов внутренних дел.

Руководству округа рекомендовано усилить меры по укреплению антикоррупционной политики, включая проведение просветительских мероприятий с участием представителей прокуратуры, своевременное приведение муниципальных правовых актов в соответствие с законодательством, контроль за соблюдением антикоррупционных требований при осуществлении закупок и незамедлительное информирование правоохранительных органов о выявленных коррупционных действиях.

Также был рассмотрен вопрос о мерах, принимаемых по профилактике коррупционных правонарушений в комитете правопорядка и безопасности, в том числе при реализации государственной программы Ленинградской области «Безопасность Ленинградской области».

Комитет государственного заказа рассказал о мерах, принимаемых по реализации антикоррупционной политики.

Организаторы заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ленинградской области – Управление профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области.