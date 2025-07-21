Кто останется без воды в Гатчине 22 июля

В связи с проведением работ по устранению утечки 22.07.25 г. с 9:00 до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по адресам в Гатчине:

- ул. Зверевой, д.1А, д.3, д.3 корп.1, д.5 корп. 1 и 2, д.15А,

- Слепнева, д.13 корп. 2

В связи с проведением работ по ремонту задвижки 22.07.25г. с 9:00 до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по адресам в Гатчине:

- К. Маркса, 1 /администрация железной дороги/, 2, 4, 4а, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 10, 12;

- Чехова, 1, 4, Варшавский вокзал, все киоски и магазины на пл. Варшавского вокзала;

- Ул. Детскосельская,

Ул. Герцена,

Ул. Багажная,

Ул. Н. Федоровой,

Ул. Толстого,

Ул. Ленинградская,

Ул. Варшавская,

Ул. Кольцова,

Ул. Ополченцев-Балтийцев+ заправка.