Кто останется без воды в Гатчине 22 июля
МУП «Водоканал» г. Гатчина уведомляет о ремонтных работах, запланированных на 22 июля 2025 года.
Рубрики: ЖКХ
В связи с проведением работ по устранению утечки 22.07.25 г. с 9:00 до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по адресам в Гатчине:
- ул. Зверевой, д.1А, д.3, д.3 корп.1, д.5 корп. 1 и 2, д.15А,
- Слепнева, д.13 корп. 2
В связи с проведением работ по ремонту задвижки 22.07.25г. с 9:00 до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по адресам в Гатчине:
- К. Маркса, 1 /администрация железной дороги/, 2, 4, 4а, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 10, 12;
- Чехова, 1, 4, Варшавский вокзал, все киоски и магазины на пл. Варшавского вокзала;
- Ул. Детскосельская,
Ул. Герцена,
Ул. Багажная,
Ул. Н. Федоровой,
Ул. Толстого,
Ул. Ленинградская,
Ул. Варшавская,
Ул. Кольцова,
Ул. Ополченцев-Балтийцев+ заправка.
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