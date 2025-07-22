Ленобласть — в диалоге с родителями

«На встрече были в основном родители, воспитывающие двух, трех и более детей. Были и ожидающие рождение ребенка в этом году, и мамы, пришедшие с малышами до года. Речь шла о введенных в Ленинградской области новых мерах поддержки при рождении детей в рамках Национального проекта «Семья». Родители имели возможность задать любые, интересующие их вопросы. На личном опыте получения различных услуг они предлагали конкретные улучшения», — прокомментировала председатель комитета Анастасия Толмачева.

Среди главных тем встречи:

— запрос на быстрое комплексное оформление услуг, в том числе сопутствующих в МФЦ;

— изменение административных регламентов по ряду услуг по предоставлению мер поддержки многодетным семьям;

— возможность расширения направлений использования регионального материнского капитала;

— повышение удобства записи детей на кружки и другие вопросы.

Все предложения и вопросы взяты Комитетом по социальной защите населения Ленинградской области в работу.