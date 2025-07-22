Ленобласть — в диалоге с родителями
Выездной прием комитета по социальной защите населения Ленинградской области в Семейном МФЦ в Гатчине прошел в формате родительского клуба.
«На встрече были в основном родители, воспитывающие двух, трех и более детей. Были и ожидающие рождение ребенка в этом году, и мамы, пришедшие с малышами до года. Речь шла о введенных в Ленинградской области новых мерах поддержки при рождении детей в рамках Национального проекта «Семья». Родители имели возможность задать любые, интересующие их вопросы. На личном опыте получения различных услуг они предлагали конкретные улучшения», — прокомментировала председатель комитета Анастасия Толмачева.
Среди главных тем встречи:
— запрос на быстрое комплексное оформление услуг, в том числе сопутствующих в МФЦ;
— изменение административных регламентов по ряду услуг по предоставлению мер поддержки многодетным семьям;
— возможность расширения направлений использования регионального материнского капитала;
— повышение удобства записи детей на кружки и другие вопросы.
Все предложения и вопросы взяты Комитетом по социальной защите населения Ленинградской области в работу.