«Проверено СВОими!»: ветераны оценили доступность городской среды

Эта акция стала продолжением масштабного проекта «Проверено СВОими» в Ленинградской области, инициированного губернатором Александром Дрозденко. Проект от Кластера комплексного сопровождения ветеранов СВО стартовал в мае 2025 года в Гатчине, постепенно охватывая всю Ленинградскую область. Ветераны СВО проверяют, насколько объекты социальной, транспортной, культурной и спортивной инфраструктуры доступны для людей с инвалидностью.

Очередная проверка в Гатчине состоялась 17 июля. Участие в акции приняли три гатчинца-ветерана СВО.

Алексей Анисимов ушел на фронт в 2023 году. Получил ранение, лежал во многих госпиталях. Реабилитацию помогли пройти специалисты фонда «Защитники Отечества» Ленинградской области. «Очень им признателен — спасли ногу от ампутацию, хожу. Сейчас инвалид второй группы», - говорит Алексей Владимирович.

Максим Забалдуев был комиссован по ранению в ноябре 2024 года. Сейчас живет в Коммунаре. «Адаптация к мирной жизни продолжается. Под лежачий камень вода не течет, самому надо двигаться, надо что-то делать. Сейчас вот устраиваюсь на работу», - говорит он.

Антон Тиндаев ушел на фронт летом 2022 года. В ноябре получил осколочное ранение, пережил ампутацию ноги.

Все трое считают Гатчину в целом достаточно удобной для проживания людей с инвалидностью.

Ветеранов СВО сопровождала рабочая группа по обследованию объектов социальной инфраструктуры, в которую вошли специалисты Гатчинской организации Всероссийского общества инвалидов, представители администрации Гатчинского округа, фонда «Защитники Отечества», Общественной палаты и других общественных организаций.

В центре внимания рабочей группы оказался микрорайон «Аэродром». На каждом объекте проверяющих встречали руководители учреждения, предлагая экскурсию по помещению. Оценивали наличие пандусов и перил, мнемосхем этажей, информационного терминала, лифтов и подъемников, другого специализированного оборудования. Проверили ветераны и качество перевозок на местных автобусных маршрутах.

Очень довольны остались наши бойцы библиотекой им. А.С. Пушкина, в которой все располагает как к удобству передвижения, так и к прекрасному настроению и новым знаниям. «Я наверное сравню со своей молодостью: библиотека — на высшем уровне, - говорит Максим Забалдуев. - Все доступно, все понятно, коллектив замечательный».

Впечатлил наших ветеранов и Гатчинский центр образования «Высший пилотаж» - новая школа в микрорайоне «Аэродром», которая откроется уже в сентябре этого года. Многие участники СВО имеют семьи и детей. И, конечно, они считают важным, чтобы учебные заведения были доступны для людей с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных граждан. Почти готовая школа удивила своей красотой, масштабностью и удобством, а в ближайшее время здесь доведут до ума и важные для людей с инвалидностью «мелочи», которые сделают их пребывание здесь по-настоящему комфортным.

Достаточно удобным и доступным показался нашим ветеранам и МФЦ «Мои документы» в микрорайоне «Аэродром».

Огорчила рабочую команду поликлиника на «Аэродроме». Отсутствие тротуара для пешеходов и разбитые ступени на лестнице у центрального входа в поликлинику, сложный «многоколенчатый» пандус, который не позволяет провозить каталки с пациентами, разбитый заезд на пандус и неработающая кнопка вызова специалистов сопровождения инвалидов — все это привлекло внимание как ветеранов, так и их сопровождающих. Обсудив эти проблемы с представителями поликлиники, рабочая команда дала им рекомендации по повышению доступности этого учреждения, после выполнения которых вновь будет проведена проверка. Выявленные участниками акции недостатки администрация обещала устранить в максимально сжатые сроки.

По итогам проверки знак «Проверено СВОими» получили центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина, МФЦ «Мои документы» в микрорайоне «Аэродром», Гатчинский центр образования «Высший пилотаж».

Еще один знак ветераны разместили на автобусе №518, который курсирует в Гатчинском округе и, на их взгляд, вполне соответствует требованиям по качеству и безопасности.

Поликлиника на «Аэродроме» получит знак «Проверено СВОими» лишь после устранения недостатков, связанных с комфортом для маломобильных граждан.

- Мы сегодня неплохо прокатились, - говорит Алексей Анисимов. - Мне почти все понравилось. С доступной средой все более-менее нормально. Все знаки, которые мы поставили, заслуженны. Будем ждать исправления недочетов в поликлинике.

Юлия Лысанюк