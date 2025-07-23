Гатчинская спортсменка – на Первенстве России

В течение пяти дней было разыграно 42 комплекта наград. На соревнования приехало более 800 спортсменов из 65 регионов страны.

Участие в соревнованиях приняла гатчинская спортсменка Евгения Павлова. Она заняла четвертое место в двух дисциплинах – 100 м, баттерфляй и 50 м, баттерфляй. Также Ленинградскую область представляли пловцы из других районов. Владимир Мишустин (Выборгский район) занял 18 место в плавании 200 м на спине. Мирон Болдовский (Волховский район) стал 28-м в заплыве 50 м брассом. Анастасия Кирова (Тосненский район) заняла 35 место в дисциплине 50 м, баттерфляй.

В эстафете 4х100 комплексным плаванием (смешанно) команда Ленобласти завоевала 14 место. По сравнению с прошлым годом результат улучшился и стал рекордом среди юниоров 47 региона.

Сейчас команда готовится к следующему важному событию – финалу Спартакиады молодежи в России, который пройдет в Астрахани.