«Связь времён» в поселке Сиверский

Масштабный зрелищный летний праздник проходил три дня на нескольких площадках и был посвящен Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Он стал данью уважения к ратному подвигу всех, кто сражался за Родину в разные исторические эпохи, а также нынешним героям – участникам специальной военной операции.

Большая тематическая программа фестиваля, направленная на патриотическое воспитание детей и молодежи, включала исторические лектории на темы: «Доктор Фомин и Первая мировая война», «Аэродром Сиверский "Ордынка"», «Защитники Ленинградского неба в годы Великой Отечественной войны», а также выставку макетов оружия, обмундирования современного бойца, спортивные соревнования по мас-рестлингу и практической стрельбе из страйкбольного пистолета, показательные выступления по гиревому спорту.

На площади около кино-культурного центра «Юбилейный» состоялась театрализованная концертная программа «Связь времен», рассказывающая об истории сиверской земли - важных событиях, основных этапах развития с момента образования и до наших дней.

Гостей праздника приветствовали депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина, и.о. главы Сиверского территориального управления Андрей Головин, начальник сектора по местному самоуправлению администрации Гатчинского округа Николай Котов. Они провели традиционную церемонию награждения жителей поселка Сиверский, которые внесли большой вклад в его развитие. Почетной грамотой Законодательного собрания Ленинградской области за успешное применение новых форм организации и проведения культурно-массовых и досуговых мероприятий был награжден коллектив Сиверского ККЦ «Юбилейный».

Ближе к вечеру большая летняя сцена была полностью отдана эстрадно- симфоническому оркестру любителей Санкт-Петербурга (руководитель Андрей Гаврин) и лауреатам международных конкурсов, ведущим солистам Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии. Такой тандем обеспечил особую глубину и мощь звучания оркестра. Артисты высочайшего уровня создали атмосферу потрясающего праздника.

Елена Жеребцова