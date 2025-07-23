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Вдоль Ропши, Терволово и Сквориц обновят дорогу

В Ломоносовском районе дорожники приступят к ремонту двух участков дороги Стрельна – Кипень – Гатчина протяженность более 9 км.

Рубрики:  Дороги

Работы будут проходить вдоль населенных пунктов Ропша, Терволово и Скворицы. Обновление дорожного полотна пройдет в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Подрядчик планирует выполнить укладку 2-х слоев асфальта, отремонтировать остановки, установить новые дорожные знаки и нанести разметку.

Также в Ломоносовском районе продолжаются работы на двух участках дороги Анташи – Ропша – Красное Село.