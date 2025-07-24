Кто останется без света 25 июля в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 25 июля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
25.07.2025 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. Школьная д. 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, строительная площадка;
ул. Подъездная дорога д. 13, 14, 15, 16, 17;
ул. Киевская д.39, 41, 82, 106а;
пер. Сквозной д.3, 4, 5, 6, 14/8;
ул. Старая дорога д. 8, 10, 12/7, 16, 22, 26;
ул. Новопролетарская д. 2, 2А, 2Б, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 1, 1Б, 3, 5А, 7, 9;
пер. Новопролетарский д. 3, 4, 6, 6А, 7/2, 8, 8/1, 9, 10, 11;
ул. Подъездная дорога д.4, 5, 6, 9, 11, 12, 13;
ул. Пионерская д. 12, 18, 20;
ул. Киевская д.35А, 38А, 45, 47, 102 (почта);
ул. Кузьмина д.31, 33, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64;
ул. Подъездная дорога д.1, 2, 3, 3А, 10;
пер. Школьный д.1 (котельная Школы третьего возраста, столовая школы).
25.07.2025 с 09:00 до 17:00
Сяськелевское ТУ:
д. Жабино частично:
ул. Новая, ул. Героев Пограничников.