В Гатчинском лицее № 3 ремонтируют кровлю
В Гатчинском лицее № 3 в рамках муниципального контракта ведется капитальный ремонт кровли. Но не всё пошло по плану.
Рубрики: Образование
- На текущий момент основные работы идут согласно утвержденному графику. К сожалению, в связи с неблагоприятными погодными условиями произошла крупная протечка на третьем этаже здания лицея. Подрядчик оперативно устранит последствия в установленные контрактом сроки: будет произведена замена потолочной плитки и установка дополнительной пароизоляции. Важно отметить, что учебное оборудование и техника от воды не пострадали, - прокомментировали в администрации Гатчинского округа.
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