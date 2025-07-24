В Гатчинском округе – 94 медалиста

Комитет образования Гатчинского округа подвел итоги основного периода экзаменационной кампании 2025 года. Участниками основного периода ЕГЭ в этом году стали 660 человек.

Для проведения ЕГЭ было задействовано 6 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). Проведение экзаменов обеспечивали 86 организаторов в аудиториях, 13 технических специалистов, 11 членов ГЭК, 12 медицинских работников. Порядок в ППЭ и на прилегающих территориях обеспечивали сотрудники органов внутренних дел. Мониторинг хода ЕГЭ осуществляли 46 общественных наблюдателей.

В каждом пункте проведения экзаменов присутствовал представитель родительского комитета в качестве общественного наблюдателя. В его задачи входила проверка работы металлоискателей, состояния помещений и обеспечение комфортных условий для участников. Единственное условие - быть наблюдателем не в том пункте, где сдает экзамен его ребенок.

- На протяжении всех экзаменов я чувствовала себя спокойно и уверенно, в пунктах проведения экзаменов к нам относились очень доброжелательно. Организаторы в аудиториях четко читали инструкцию по правильному заполнению бланков. Организаторы вне аудитории помогали ориентироваться на ППЭ. Нужно было только самой быть собранной и внимательной. Спокойная атмосфера настраивала на серьезный ритм работы. Ничто не мешало думать. Организаторы в аудиториях выдавали необходимое количество черновиков и дополнительных бланков. Полученными результатами я довольна, - рассказала Анастасия, выпускница Гатчинской школы № 9.

В этом году 3 гатчинских школьника получил на ЕГЭ 100-балльный результат:

- по химии - Сергей Годунов из Гатчинской школы № 2 (учитель Ирина Николаевна) Костромина и Екатерина Кудряшова из Гатчинской гимназии (учитель Елена Николаевна Гашинская);

- по обществознанию - Надежда Петров из Сиверской школы № 3 (учитель Наталья Алексеевна Львова).

Надежда Петров раскрыла секрет 100-балльного успеха: «Это был долгий путь. Приходилось заниматься ежедневно более 4-х часов. Я благодарна своему учителю Наталье Алексеевне Львовой. С ней мы каждый день разбирали сложные задания. Будущим выпускникам хочу пожелать качественно заниматься в школе и дома. Чем упорнее вы работаете, тем удачливее вы становитесь».

По итогам 2024/2025 учебного года всего 924 выпускника Ленинградской области стали обладателями аттестатов с отличием и медалей «За особые успехи в учении».

Андрей Соколов