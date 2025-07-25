Ленинградцы примут участие в Слете Всемирного фестиваля молодежи

Заявочная кампания первого Слёта Всемирного фестиваля молодежи завершилась впечатляющим результатом: подано более 62 000 заявок от молодых людей. На специальную подростковую программу (от 14 до 17 лет) подано 12 000 заявок.

«Слёт Всемирного фестиваля молодёжи - главное событие года в международном молодёжном сотрудничестве, вызвавшее огромный интерес. Уверен, интерес будет только расти, потому что Россия - страна возможностей для раскрытия потенциала», - подчеркнул руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.



В прошлом году в состав делегации Ленинградской области, которая отправилась на фестиваль вошло более 100 человек. Председатель комитета по молодежной политике нашего региона Марина Григорьева уверена, что и в этом году представители Ленобласти не только достойно представят регион, но и вернутся домой с новыми знаниями и креативными идеями.

«С огромной радостью и гордостью хочу сказать, что нашу Ленинградскую область на слете Всемирного фестиваля молодёжи представят невероятные талантливые молодые люди! Из 435 заявок мы выбрали лучших из лучших, и они поедут в Нижний Новгород, чтобы встретиться с единомышленниками из 175 стран. Давайте вместе зажжем звезду Ленобласти на этом международном фестивале!», — поделилась Марина Андреевна.



Слёт Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде объединит молодых лидеров от 14 до 35 лет из России и зарубежных стран. Участниками станут представители сфер медиа, креативных индустрий, спорта, образования и науки, государственного управления, предпринимательства и IT. Мероприятие проводится по поручению Президента Владимира Путина в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».