На федеральной трассе А-120 в Войсковицах полностью перекроют движение железнодорожном переезде

«В связи с производством ремонтных работ на железнодорожном переезде в посёлке Войсковицы, который расположен на 58-м километре федеральной дороги А-120 в период с 23:00 29 июля до 05:00 30 июля будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Производитель работ: Гатчинская дистанция пути Октябрьской дирекции инфраструктуры центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО «РЖД».

«Объезд перекрытого участка будет осуществляться по региональным автомобильным дорогам 41К-104 и 41А-002 через посёлок Елизаветино» - добавил Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.