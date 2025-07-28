Президентская библиотека – о Крещении Руси и святом равноапостольном князе Владимире
28 июля отмечается День Крещения Руси, которое состоялось в 988 году. В церковном календаре эта дата является днём памяти равноапостольного князя Владимира (около 960–1015), Крестителя Руси.
Эпоха святого равноапостольного князя Владимира стала ключевым периодом для государственного становления православной Киевской Руси. Принятие христианства повысило международный престиж страны, укрепило и расширило её связи с Византией, контакты с южнославянским миром и христианскими странами Запада, а также способствовало национальному объединению, развитию культуры.
В электронном фонде Президентской библиотеки собраны разнообразные материалы, посвящённые Крещению Руси. Среди них – электронные версии рукописных текстов, издания разных лет, научные исследования, видеолекции и радиопередачи, рассказывающие о распространении христианства в Восточной Европе, о духовном и политическом выборе великим князем Владимиром религии для себя и народа, о крещении Древней Руси. На портале учреждения можно ознакомиться с виртуальным туром по выставке: «Хранить веру православную: история церковных музеев», которая была открыта в Санкт-Петербурге, в историческом здании Синода, где сегодня располагается Президентская библиотека.
Существует множество различных версий, почему князь Владимир перешёл от веры предков на сторону учения Христа. Славяне к тому времени уже были знакомы с христианством. Считается, что его на Русскую землю принёс святой апостол Андрей Первозванный; свою просветительскую деятельность на территории Руси начинали святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий; христианскую веру от греков приняли киевские князья Аскольд и Дир, а позже и православная святая княгиня Ольга, бабушка Владимира. Причины, побудившие Владимира принять христианство, раскрываются в очерке Николая Маркова «Великий князь Владимир Святой» (1888), книге Ивана Некрасова «Великий князь Владимир Святый равноапостольный: рассказ из русской истории» (1888), сочинении Константина Бестужева-Рюмина «О крещении Руси, Владимире Святом, сыновьях его и монастыре Печерском» (1910) и других.
Князю Владимиру непросто было сделать выбор между западным римским христианством, восточным византийским христианством, мусульманской верой и иудаизмом. К Владимиру в Киев приходили представители разных народов, призывавшие Русь обратиться в их веру. По совету бояр Владимир отправил послов в разные страны, для того чтобы «испытать» веру. Испытание прошли только греческие христиане. Послы, вернувшиеся из Константинополя, рассказали князю о чудесной службе. Об этом речь ведётся в одном из главных источников по древнерусской истории ‒ «Повести временных лет» XII века, которая представлена на портале библиотеки в разных списках, в разделе «Полное собрание русских летописей». Конечно, кроме красоты богослужения, которой были очарованы наши предки, были и другие важные причины, определившие решение князя. Византийская империя со столицей Константинополем, в русских летописях – Царьградом, являлась крупнейшим и богатейшим экономическим партнёром восточных славян, с ней шла торговля разными товарами по водному пути «из варяг в греки»; кроме того, ещё в IX веке Русь приняла кириллицу, созданную братьями-миссионерами Кириллом и Мефодием на основе греческого алфавита (они же перевели на славянский язык несколько богослужебных книг); патриарх Константинопольский крестил княгиню Ольгу – бабушку князя Владимира в главном храме Св. Софии, а крёстным отцом был сам император Константин VII Багрянородный.
Крещение Руси, как и многие другие преобразования, поначалу было воспринято с недоверием. В народе языческие верования и обряды частично сохранялись ещё в течение многих веков, но Россия стала развиваться как православная страна. Духовный писатель, историк Никандр Левитский в работе «Важнейшие источники для определения времени крещения Владимира и Руси и их данные…» (1890) писал: «…Чем больше христианство входило, так сказать, в плоть и кровь русскаго народа, тем с большею благодарностию, большим благоговением воспоминалось имя Крестителя земли русской. В сознании если не большинства русских людей, то лучшей части из них, подвиг, совершённый св. Владимиром, делал его равным апостолам, великому Константину, участником Царства Небеснаго». В XIII веке произошло общецерковное причтение князя Владимира к лику святых.