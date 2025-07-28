Президентская библиотека – о Крещении Руси и святом равноапостольном князе Владимире

Эпоха святого равноапостольного князя Владимира стала ключевым периодом для государственного становления православной Киевской Руси. Принятие христианства повысило международный престиж страны, укрепило и расширило её связи с Византией, контакты с южнославянским миром и христианскими странами Запада, а также способствовало национальному объединению, развитию культуры.

В электронном фонде Президентской библиотеки собраны разнообразные материалы, посвящённые Крещению Руси. Среди них – электронные версии рукописных текстов, издания разных лет, научные исследования, видеолекции и радиопередачи, рассказывающие о распространении христианства в Восточной Европе, о духовном и политическом выборе великим князем Владимиром религии для себя и народа, о крещении Древней Руси. На портале учреждения можно ознакомиться с виртуальным туром по выставке: «Хранить веру православную: история церковных музеев», которая была открыта в Санкт-Петербурге, в историческом здании Синода, где сегодня располагается Президентская библиотека.

Существует множество различных версий, почему князь Владимир перешёл от веры предков на сторону учения Христа. Славяне к тому времени уже были знакомы с христианством. Считается, что его на Русскую землю принёс святой апостол Андрей Первозванный; свою просветительскую деятельность на территории Руси начинали святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий; христианскую веру от греков приняли киевские князья Аскольд и Дир, а позже и православная святая княгиня Ольга, бабушка Владимира. Причины, побудившие Владимира принять христианство, раскрываются в очерке Николая Маркова «Великий князь Владимир Святой» (1888), книге Ивана Некрасова «Великий князь Владимир Святый равноапостольный: рассказ из русской истории» (1888), сочинении Константина Бестужева-Рюмина «О крещении Руси, Владимире Святом, сыновьях его и монастыре Печерском» (1910) и других.

Князю Владимиру непросто было сделать выбор между западным римским христианством, восточным византийским христианством, мусульманской верой и иудаизмом. К Владимиру в Киев приходили представители разных народов, призывавшие Русь обратиться в их веру. По совету бояр Владимир отправил послов в разные страны, для того чтобы «испытать» веру. Испытание прошли только греческие христиане. Послы, вернувшиеся из Константинополя, рассказали князю о чудесной службе. Об этом речь ведётся в одном из главных источников по древнерусской истории ‒ «Повести временных лет» XII века, которая представлена на портале библиотеки в разных списках, в разделе «Полное собрание русских летописей». Конечно, кроме красоты богослужения, которой были очарованы наши предки, были и другие важные причины, определившие решение князя. Византийская империя со столицей Константинополем, в русских летописях – Царьградом, являлась крупнейшим и богатейшим экономическим партнёром восточных славян, с ней шла торговля разными товарами по водному пути «из варяг в греки»; кроме того, ещё в IX веке Русь приняла кириллицу, созданную братьями-миссионерами Кириллом и Мефодием на основе греческого алфавита (они же перевели на славянский язык несколько богослужебных книг); патриарх Константинопольский крестил княгиню Ольгу – бабушку князя Владимира в главном храме Св. Софии, а крёстным отцом был сам император Константин VII Багрянородный.

Крещение Руси, как и многие другие преобразования, поначалу было воспринято с недоверием. В народе языческие верования и обряды частично сохранялись ещё в течение многих веков, но Россия стала развиваться как православная страна. Духовный писатель, историк Никандр Левитский в работе «Важнейшие источники для определения времени крещения Владимира и Руси и их данные…» (1890) писал: «…Чем больше христианство входило, так сказать, в плоть и кровь русскаго народа, тем с большею благодарностию, большим благоговением воспоминалось имя Крестителя земли русской. В сознании если не большинства русских людей, то лучшей части из них, подвиг, совершённый св. Владимиром, делал его равным апостолам, великому Константину, участником Царства Небеснаго». В XIII веке произошло общецерковное причтение князя Владимира к лику святых.