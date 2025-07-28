Уловки кибермошенников разоблачают на специальных вебинарах
Как обезопасить себя и не попасться на уловки кибермошенников: ленинградцев приглашают на онлайн-проект «Перезвони сам».
Рубрики: Общество
Среди вебинаров:
- Дипфейки: как распознать и защититься?
- Как не стать связующим звеном в преступной цепи поневоле?
- Безопасные покупки и продажи в интернете: как избежать мошенничества?
- Продлите договор обслуживания сим-карты или останетесь без связи. Схема мошенников под видом операторов связи
- Мошенничество в гейминге: как распознать злоумышленников и обезопасить себя в онлайн-играх -
Еще больше реальных историй из жизни, инструкций и советов экспертов об эффективных методах защиты от мошенничества представлены на сайте проекта https://sam.mos.ru.
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