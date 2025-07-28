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Уловки кибермошенников разоблачают на специальных вебинарах

Как обезопасить себя и не попасться на уловки кибермошенников: ленинградцев приглашают на онлайн-проект «Перезвони сам».

Рубрики:  Общество

Среди вебинаров:

- Дипфейки: как распознать и защититься? 

- Как не стать связующим звеном в преступной цепи поневоле? 

- Безопасные покупки и продажи в интернете: как избежать мошенничества? 

- Продлите договор обслуживания сим-карты или останетесь без связи. Схема мошенников под видом операторов связи

- Мошенничество в гейминге: как распознать злоумышленников и обезопасить себя в онлайн-играх - 

Еще больше реальных историй из жизни, инструкций и советов экспертов об эффективных методах защиты от мошенничества представлены на сайте проекта https://sam.mos.ru.

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