Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 30 июля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 30 июля 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
30.07.2025 с 09:00 до 17:00
Город Гатчина: ул. Радищева д. 4 (офисы); гаражи возле ТП-8; ул. Соборная д. 10б лит. "А", 10б лит. "Б" (офисы, кафе, мед.центр, ИП Сыченко А.А. ); сети НО; ул. Соборная д. 4/9, 6, 8, 10, 10а, 12 (магазины, офисы); ул. К. Маркса д. 44а (СЭС); ул. Красная д. 13а, 17а (БТИ), киоск; Госпитальный пер. д. 15 (центр гигиены), 15а (мед. центр), 15б, 17 (казначейство); ул. Красная д. 17 (регистрационная палата); ул. Соборная д. 18 (ТЦ).
30.07.2025 с 09:00 до 18:00
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п. Новинка.
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