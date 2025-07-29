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Жаркий сезон – повышенная опасность!

Инспекторы ОНДиПР Гатчинского округа напоминают о пожарной безопасности в быту.

Рубрики:  Общество

С наступлением жаркой погоды увеличивается риск возникновения пожаров, в том числе и в наших домах. Старший инспектор ОНДиПР Гатчинского округа Татьяна Комиссарова провела беседы с жителями, чтобы напомнить о мерах предосторожности.

В рамках бесед обсудили общие правила пожарной безопасности в летний период:

  1. Уходя из дома не оставляйте открытыми окна и двери.

  2. Следите за исправностью электропроводки и приборов.

  3. Не допускайте игр детей со спичками и зажигалками.

  4. Правила поведения при обнаружении возгорания.

Не забыли напомнить гражданам и о безопасном использовании электроприборов, особенно в жару:

Вентиляторы и кондиционеры – особая осторожность!

  1. Регулярно очищайте: Пыль, скапливающаяся на лопастях и фильтрах вентиляторов и кондиционеров, может стать источником возгорания при перегреве. Проводите чистку согласно инструкции.

  2. Не оставляйте без присмотра: Уходя из дома, выключайте вентиляторы и кондиционеры.

  3. Проверяйте шнуры и вилки: Поврежденная изоляция или расшатанные вилки могут привести к короткому замыканию.

  4. Не перегружайте сеть: Не включайте одновременно много мощных электроприборов через один удлинитель, особенно если он не рассчитан на такую нагрузку.

  5. Не накрывайте работающие приборы: Это может привести к их перегреву и возгоранию.

Инспектор подробно ответил на все вопросы граждан, дал практические рекомендации по обеспечению безопасности в домах и квартирах.

Помните: Ваша безопасность – в ваших руках! Соблюдение простых правил поможет избежать беды.