Жаркий сезон – повышенная опасность!
Инспекторы ОНДиПР Гатчинского округа напоминают о пожарной безопасности в быту.
С наступлением жаркой погоды увеличивается риск возникновения пожаров, в том числе и в наших домах. Старший инспектор ОНДиПР Гатчинского округа Татьяна Комиссарова провела беседы с жителями, чтобы напомнить о мерах предосторожности.
В рамках бесед обсудили общие правила пожарной безопасности в летний период:
Уходя из дома не оставляйте открытыми окна и двери.
Следите за исправностью электропроводки и приборов.
Не допускайте игр детей со спичками и зажигалками.
Правила поведения при обнаружении возгорания.
Не забыли напомнить гражданам и о безопасном использовании электроприборов, особенно в жару:
Вентиляторы и кондиционеры – особая осторожность!
Регулярно очищайте: Пыль, скапливающаяся на лопастях и фильтрах вентиляторов и кондиционеров, может стать источником возгорания при перегреве. Проводите чистку согласно инструкции.
Не оставляйте без присмотра: Уходя из дома, выключайте вентиляторы и кондиционеры.
Проверяйте шнуры и вилки: Поврежденная изоляция или расшатанные вилки могут привести к короткому замыканию.
Не перегружайте сеть: Не включайте одновременно много мощных электроприборов через один удлинитель, особенно если он не рассчитан на такую нагрузку.
Не накрывайте работающие приборы: Это может привести к их перегреву и возгоранию.
Инспектор подробно ответил на все вопросы граждан, дал практические рекомендации по обеспечению безопасности в домах и квартирах.
Помните: Ваша безопасность – в ваших руках! Соблюдение простых правил поможет избежать беды.