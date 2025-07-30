Герои – неизвестны, память – вечна

Останки двух бойцов были обнаружены отрядом «Северный рубеж» Гатчинского округа при проведении поисковых работ в районе деревни Большие Борницы. В этом отряде люди разных профессий занимаются благородным делом в свободное от основной работы время. Командир отряда Дмитрий Маркелов - врач в военном госпитале. Вместе с ним поисковой работой занимаются офицер в отставке, еще один врач, работник Эрмитажа, сотрудник петербургских теплосетей.

- Мы нашли этих бойцов рядом, недалеко от Борницкого мемориала, буквально напротив электроподстанции, - рассказывает командир отряда «Северный рубеж» Дмитрий Маркелов. - Они лежали неглубоко. В 1944 году при освобождении этой территории от фашистов, видимо, им была поставлена задача «перерезать» железную дорогу. Они перешли железнодорожное полотно и в районе шоссе, предполагаю, должны были закрепиться или выполнить какую-то другую задачу. Но их, похоже, закидали минами или снарядами. Была зима, медицинская помощь не была оказана вовремя, и они погибли от ран. Мы мало что нашли: пуговицы, отдельные элементы амуниции, несколько патронов, подсумок, ремень. Возможно, их разграбили мародеры. Когда и кто это сделал, теперь не узнаешь. К сожалению, опознать их тоже невозможно. Теоретически осталось только ДНК-исследование, но круг родственников – вся страна и ближайшее зарубежье… Сегодня мы провожаем в последний путь неизвестных бойцов, провожаем как героев! И будем продолжать поисковую работу.

На митинге у братского захоронения выступили представители депутатского корпуса, администрации Гатчинского округа и Елизаветинского территориального управления, а также региональных патриотических организаций.

- Мы сегодня не знаем имен этих двух воинов. Война их сделала неизвестными. Как бы там не было, но для нас эти люди навсегда останутся героями. Они были верны воинскому долгу до конца, и отдали самое ценное – свою жизнь. Вечная им память! Вечная слава! – сказал начальник отдела по увековечению памяти погибших при защите Отечества Центра патриотического воспитания Ленинградской области, участник специальной военной операции Евгений Халамов.

О героях Отечества, о важности сохранения исторической памяти и преемственности славных воинских традиций говорили участники митинга - депутат Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Коняев и депутат Совета депутатов Гатчинского округа Дмитрий Кононов, заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Ирина Полуэктова, заместитель главы Елизаветинского ТУ Виктор Попович. Особые слова благодарности были адресованы участникам поисковых отрядов, которые восстанавливают историческую правду.

Торжественно и душевно провела церемонию молодой специалист Елизаветинского культурно-библиотечного комплекса Татьяна Девяткина. Участники митинга почтили память героев минутой молчания. Полные глубокого смысла слова прозвучали из уст священнослужителей. После отдания духовных почестей погибшим защитникам Отечества началась церемония погребения. По традиции провожающие бросили в могилу горсть земли. Поисковики установили на могиле памятную табличку, после чего состоялось возложение венков и цветов.

Воинам-освободителям салютовали оружейными залпами.

Татьяна Можаева