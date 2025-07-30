Вторая жизнь «Дома Ольдерогге»

На рабочем совещании с проектировщиком 29 июля обсуждались вопросы в части приспособления объекта под музейное пространство. В прошлом году историческое здание XIX века перешло в собственность Ленобласти.

«В этом году – тщательно проектируем, изучаем каждую деталь, продумываем технологии. А уже в следующем приступим непосредственно к реставрации. Главное для нас – не просто отремонтировать, а бережно воссоздать первоначальный облик, сохранив ту самую атмосферу, которая делает это место уникальным», – подчеркнул зампред областного правительства, председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Реставрационные работы планируют завершить до 2028 года.