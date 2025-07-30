Жара и сердце: правила безопасности, контроль здоровья и экстренные меры

Жара представляет серьезную опасность для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как вызывает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, что может привести к обострению хронических патологий.

В жаркую погоду у пациентов с ССЗ часто наблюдаются скачки артериального давления, учащение пульса (тахикардия), повышается риск тромбообразования из-за сгущения крови при обезвоживании, а также увеличивается вероятность теплового удара. Особенно уязвимы пациенты с ишемической болезнью сердца, гипертонией, сердечной недостаточностью и перенесшие инфаркт или инсульт.

Для защиты от негативного воздействия жары необходимо соблюдать строгие меры предосторожности. В первую очередь следует ограничить пребывание на открытом солнце — безопасными часами являются время до 10 утра и после 18 вечера, а в период с 11 до 17 часов лучше находиться в прохладном помещении. При необходимости выхода на улицу в дневное время нужно сократить время пребывания до 15-20 минут и обязательно использовать светлую одежду из натуральных тканей (хлопок, лен), головной убор с широкими полями и солнцезащитные очки с UV-фильтром. Особое внимание следует уделить питьевому режиму - употреблять 1,5-2 литра воды в день (если нет противопоказаний), избегая алкоголя, кофе и сладких газированных напитков, которые усиливают обезвоживание. Для поддержания электролитного баланса рекомендуется пить минеральную воду без газа, слегка подсоленную воду или употреблять богатые жидкостью овощи и фрукты (арбузы, огурцы).

Крайне важно ежедневно контролировать ключевые показатели здоровья: измерять артериальное давление 2-3 раза в день, следить за частотой пульса (если он превышает 90-100 ударов в минуту — срочно уйти в прохладу), отслеживать вес (резкие изменения могут свидетельствовать о задержке жидкости) и проверять наличие отеков на ногах.

Для охлаждения организма можно использовать вентилятор или кондиционер (но не направлять холодный воздух прямо на себя), принимать прохладный душ, делать влажные обтирания или прикладывать холодные компрессы к запястьям и шее.

Пациентам, принимающим диуретики, бета-блокаторы или другие сердечные препараты, необходимо проконсультироваться с врачом о возможной коррекции дозировки в жаркий период.

Тревожными симптомами, требующими немедленной медицинской помощи, являются: сильная головная боль со спутанностью сознания, давление выше 180/100 или ниже 90/60 мм рт.ст., появление одышки, боли в груди, нарушений ритма сердца, а также отсутствие мочеиспускания более 6 часов.

Помните, что для людей с заболеваниями сердца и сосудов жара - это серьезное испытание, поэтому лучше проявить излишнюю осторожность, чем рисковать здоровьем. Соблюдение этих рекомендаций поможет минимизировать риски и пережить жаркий период без опасных осложнений.

Фото freepik.com