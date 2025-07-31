Мишка по лесу идёт и... бежит!

Большой спортивный фестиваль «Оредеж-фест» насчитывает уже несколько лет и проводится с целью развития спортивного туризма и бега. Среди задач фестиваля, организованного в рамках спортивного проекта «Сотка» (sotka.one), – привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, повышение спортивного мастерства.

В прошлом году по инициативе руководителя клуба северной ходьбы «Эволюция шага. Вырица» Татьяны Архиповой в программу фестиваля была включена северная ходьба.

- На прошлом фестивале было много участников-«североходцев», поэтому мы решили продолжить соревнования по северной ходьбе и в этом году, – говорит Татьяна Архипова. - Фестиваль северной ходьбы получил теплое, уютное название «Мишка по лесу идет».

Татьяна Архипова – член сборной Ленинградской области по спортивному туризму в дисциплине «северная ходьба», профессиональный инструктор. Клуб северной ходьбы «Эволюция шага. Вырица» образовался два года назад и быстро стал популярен среди ценителей здорового образа жизни. Спортивные начинания клуба активно поддерживает глава Вырицкого территориального управления Михаил Хомченко, Вырицкий Совет женщин, комитет по спорту и туризму Гатчинского округа, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина.

Фестивальный день порадовал теплой солнечной погодой. Участники собрались в живописном месте – в Березовой роще на берегу реки Оредеж. Среди них было около пятидесяти «ходоков» – как любителей северной ходьбы, так и опытных спортсменов из Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Параллельно шли фестивальные соревнования по бегу «Мишкин забег».

В рамках фестиваля «Мишка по лесу идет» было несколько дистанций – фестивальные (на 5 километров) и дистанции на Кубок главы Вырицкого территориального управления (на 9 километров). Также в этом году прошел командный зачет в дисциплине «северная ходьба». Красивую и техничную северную ходьбу фестиваля оценивали судьи первой категории из спортивного проекта «Сотка» (sotka.one).

Разминка, волнующие предстартовые секунды, финиш, награждение, а главное – люди, спортивные, улыбчивые, открытые, участники и гости фестиваля, организаторы и судьи, болельщики... Огромную помощь в подготовке и проведении фестиваля оказала волонтерская команда Вырицкого молодежного совета, создававшая позитивную атмосферу для участников дистанций.

Все участники на финише получали памятные сувениры – плюшевых медведей. Победители и призеры на дистанциях были награждены медалями в своих категориях. Победителям и призерам в абсолютном зачете на дистанции 9 км и соревнований на Кубок главы Вырицкого территориального управления вручили кубки и грамоты. Кстати, на первом месте в командном зачете оказалась команда «Эволюция шага. Вырица». Победители «Оредеж-фест»-2025 в дисциплине «Северная ходьба», занявшие первые призовые места, получили подарочные сертификаты на участие в Марафоне долголетия в Выборге.

Вырицкий Совет женщин подготовил обширную программу развлекательных, творческих и танцевальных мероприятий с сюрпризами и активностями для детей.

- Замечательный фестиваль, – делится впечатлениями депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина. - Вместе с главой Вырицкого территориального управления Михаилом Хомченко мы приняли участие в церемонии награждения. Было приятно увидеть так много участников фестиваля, для которых активные выходные стали нормой жизни. Участие в фестивале приняло много детей, что очень радует. Организаторы позаботились о том, чтобы всем участникам и гостям сегодня было комфортно, интересно и весело. Как координатор проекта «Крепкая семья», уверена, что такой совместный досуг сближает поколения, помогает сформировать у детей правильные жизненные ценности.

- Северную ходьбу продолжаем развивать как полезный вид физической активности и спорта, – говорит Татьяна Архипова. - Очень приятно, что нас в этом поддерживает Вырицкое территориальное управление. В нашей команде есть и ее сотрудники, включая главу администрации. В нашем фестивале есть еще один большой плюс. Мы неслучайно выбрали для его проведения такое место – Березовую рощу на берегу Оредежа, которая проходит вдоль улицы Октябрьской. Здесь бывает много отдыхающих, которые могут увидеть и оценить, как в Вырице развиваются и поддерживаются физкультура и спорт. К тому же, есть большие шансы, что эта территория в ближайшем будущем будет включена в региональную программу по благоустройству «Формирование комфортной городской среды». Очень хотелось бы, чтобы в Вырице появилось место, где можно было бы кататься на велосипедах, гулять с детьми, заниматься северной ходьбой и бегом, проводить различные спортивные и развлекательные мероприятия.

Юлия Лысанюк

Фото Ярослава Абрамова (клуб «Эволюция бега. Вырица»)