Новые задачи для «Активного долголетия»

В ходе групповых занятий команды предложили, в частности, развивать доступные для всех возрастов занятия физической культурой на открытых спортивных площадках, поддерживать местные сообщества серебряных волонтеров, привлекая их к адресному участию в решении социальных и общественно-значимых задач, сформировать «лигу знатоков» из состава ведущих различные обучающие лекции и курсы в рамках университетов «третьего возраста», развивать онлайн-обучение для старшего поколения, задействовать пространства библиотек для проведения мероприятий.

«Все выработанные предложения лягут в основу дальнейшей работы в рамках региональной программы «Активное долголетие», — отметила председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области Анастасия Толмачева.

С этого года в области реализуется проект «Старшее поколение» в рамках национального проекта «Семья».