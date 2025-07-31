«Территория творчества»: учись, наслаждайся, твори

Одно из самых увлекательных направлений – интерактивные игровые программы, которые еженедельно проходят в скверах Куприна и Терентьева в Гатчине. Эти мероприятия включают в себя командные игры и квесты, которые заставляют участников активно взаимодействовать друг с другом. Каждый найдёт здесь что-то интересное! Игры способствуют развитию командного взаимодействия и обязательно подкрепляются положительными эмоциями и хорошим настроением.

Не менее интересны мастер-классы. Каждые выходные наши талантливые руководители студий предлагают участникам уникальные занятия по различным творческим направлениям. Такие мастер-классы позволяют не только развить свои навыки, но и значительно расширить кругозор, а также обрести новых друзей, объединенных общими интересами.

Улица Соборная наполнилась прекрасной музыкой благодаря выступлениям Эстрадно-духового оркестра. Каждый концерт – это настоящий праздник музыки, где зрители могли насладиться ярким исполнением популярных мелодий, классических произведений и оригинальных композиций. Музыка объединяет людей, и такие мероприятия становятся не просто развлечением, но и поводом встретиться с друзьями и провести время в приятной компании.

Все эти летние мероприятия Центра творчества юных не только приносят радость участникам, но и влияют на атмосферу в городе. На всех площадках царит позитивная атмосфера, которая находит отклик в сердцах всех, кто приходит на мероприятия, будь то местные жители или туристы.

Мы приглашаем вас присоединиться к нашим мероприятиям и создать незабываемые воспоминания вместе. Лето – это время, полное возможностей для самовыражения и радости, и Центр творчества юных с удовольствием поможет вам в этом.

Мы ждем вас на наших летних площадках, где дружба, творчество и радость ждут вас! Приходите, участвуйте, вдохновляйтесь и наслаждайтесь летом с нами!