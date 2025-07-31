В Ленинградской области началась уборка урожая и стартовал госмониторинг зерна

Одновременно со стартом уборочной кампании, специалисты Санкт-Петербургского филиала ЦОК АПК приступили к проведению государственного мониторинга зерна. В 2025 году он подразумевает определение потребительских свойств твердой и мягкой пшеницы нового урожая. Всего по плану, утвержденному Минсельхозом России, в регионе будут отобраны и исследованы 125 проб пшеницы, взятых от зерна объемом 42 тыс. т.

Госмониторинг – масштабная государственная задача, целью которой является предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям достоверных данных о потребительских свойствах зерна в месте его выращивания, а также обеспечение органов государственной власти этой информацией.

Санкт-Петербургский филиал ЦОК АПК осуществляет отбор проб у производителей зерна, проводит исследования и вносит результаты госмониторинга во ФГИС «Зерно». Услуга оказывается бесплатно, но только в период уборки урожая: для Ленинградской области - с 29 июля по 20 ноября.

Для прохождения госмониторинга сельхозпроизводителю нужно внести данные о собранном урожае и сформировать партию зерна во ФГИС «Зерно», затем оформить и направить на электронную почту филиала уведомление о готовности партии пшеницы. Все остальные мероприятия проведут специалисты ЦОК АПК. По результатам проведения госмониторинга в регионе в конце года будут сделаны выводы о качестве ленинградской пшеницы.

В 2024 году 86% пшеницы, произведенной в Ленинградской области, было отнесено к продовольственной и соответствовало 3 и 4 классам.