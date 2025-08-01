Андрей Бурлаков – победитель регионального конкурса
Подведены итоги регионального конкурса «История Победы в архивных документах». Дипломом победителя награжден общественный деятель, писатель, краевед, Почетный гражданин Гатчинского района Андрей Бурлаков.
Рубрики: Общество
В конце июля в Гатчине прошла Межрегиональная конференция «1945 год: трудовой подвиг народа по восстановлению освобожденных регионов». В рамках конференции состоялась церемония награждения победителей регионального конкурса «История Победы в архивных документах» Архивного управления правительства Ленинградской области.
Андрей Бурлаков занял первое место в номинации «История специальной военной операции. Путь к Победе». Высокую оценку конкурсной комиссии получил его очерк «Как простой парень из Гатчины стал героем. Памяти гвардии ефрейтора Никиты Цветкова». Никита погиб при выполнении боевого задания 19 февраля 2024 года. Очерк о нем был опубликован в газете «Гатчинская правда».
Татьяна Можаева
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