Как сделать гатчинские дороги безопасными?

Основные направления деятельности администрации в части обеспечения безопасности дорожного движения – это поддержание в нормативном состоянии дорожного покрытия, обочин, искусственных сооружений, технических средств организации движения и т.д., обновление и содержание дорожных знаков, светофоров и световых табло, нанесение горизонтальной разметки на проезжей части, устройство, ремонт и содержание тротуаров и велодорожек, пешеходных ограждений, а также адаптация элементов дорог для использования их маломобильными группами населения (нанесение тактильной разметки, обеспечение светофоров звуковыми сигналами, устройство понижений в необходимых местах).

Ежегодно проводится работа по актуализации комплексной схемы организации дорожного движения на территории округа – для повышения безопасности, учета изменений в инфраструктуре, своевременного реагирования на обращения граждан по вопросам транспортной доступности, организации движения, парковочных зон и т.д.

В 2024 году в Гатчинском округе было отремонтировано 25,6 км дорог, построено почти 4 км тротуаров и велодорожек в Коммунаре, установлено 274 дорожных знака, очищено более 9 км водоотводных канав, нанесено 6,5 кв. метров дорожной разметки, в том числе обозначающей стоянку для инвалидов. На обслуживание светофорных постов в Гатчине было потрачено 1,4 млн рублей.

В Гатчинском округе общая протяженность автодорог местного значения 1547,2 км, из них 6% не соответствуют нормативам.

- Безопасность на дорогах – это очень важный аспект для всех участников движения. Если дороги безопасны, ездить по ним становится удобнее и спокойнее. Водители получают больше информации о дорожных условиях, что помогает им принимать правильные решения. Благодаря этому происходит меньше аварий и последствия ДТП становятся менее тяжелыми, – отметил Александр Алексеевич.

В перспективе планируется устройство «умных» пешеходных переходов – со световой индикацией, световой проекцией «зебры» на проезжую часть, с датчиком движения.

Также в планах – установка автоматических метеостанций для мониторинга погодных условий на автомобильных дорогах.

При ремонте автомобильных дорог в Гатчине и в сельской местности будут использоваться щебеночно-мастичные смеси с заменой металлических дорожных ограждений, где это применимо, на тротуарные ограждения в единой городской стилистике. Планируется установка устройств для учета интенсивности дорожного движения на основных магистралях Гатчинского округа, развитие светофорного регулирования.

В рамках программы по безопасности дорожного движения предусмотрено финансирование комплекса мероприятий в 2025 году на сумму более 46 млн рублей, в 2026-м – 38 млн рублей, в 2027-м – свыше 39 миллионов.

В части обеспечения безопасности на пассажирском общественном транспорте в 2024 году был обновлен подвижной состав на всех пригородных маршрутах. Сегодня на линии работает 71 новый автобус: 67 автобусов марки «Волгобас» и четыре автобуса марки ПАЗ Vector NEXT. Автобусы отвечают основным современным требованиям: низкий пол, доступность для пассажиров с колясками, маломобильных граждан, для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены кнопки вызова водителя, аппарель для заезда колясок, отдельное место в середине салона (в автобусах Volgabus) и на задней площадке (в автобусах марки ПАЗ). Все автобусы также оснащены звуковыми автоинформаторами, электронными информационными табло и электронными маршрутными указателями.

До 2027 года эта деятельность ведется в рамках программы «Развитие транспортной системы Гатчинского муниципального округа», к основным планам которой относится приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования, ликвидация мест концентрации ДТП, развитие дорожной сети и улучшение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Андрей Соколов