Ленинградская область ожидает роста круизного потока в 2025 году

«Это около 266 тысяч потенциальных пассажиров круизных теплоходов, не считая маломерного флота», — заявил председатель Комтранса ЛО Михаил Присяжнюк. — Ключевой фактор, сдерживающий более активное развитие круизного туризма, особенно по направлению к Великому Новгороду, это — пешеходный мост через реку Волхов в городе Волхов.

Его текущая конструкция ограничивает габариты проходящих судов. Этот мост – часть городской инфраструктуры Волхова, обладающая сложной архитектурой, и просто демонтировать его невозможно.

На сегодня он является основным лимитирующим фактором. Стандартное четырехпалубное судно сейчас не может пройти, поэтому с начала навигации в Великий Новгород было всего три судозахода. Маршрут востребован у туристов и необходимо скорейшее решение вопроса, в том числе во взаимодействии с «Волго-Балтом».