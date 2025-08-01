Золотой волейбольный июль

Сергей Сумбаев и Дмитрий Тарасов стали победителями в номинации «юниоры» на областных соревнованиях «Кубок Губернатора Ленинградской области по пляжному волейболу». Они обыграли спортсменов из Выборга, Соснового Бора, Всеволожска. Дмитрий Тарасов стал лучшим игроком.

Сборная Гатчинского округа (Даниил Шустов, Ален Шахназарян, Арсений Воронцов, Мария Сергеева, Анастасия Кузнецова, Антон Иванов, Егор Коновалов) стала победительницей в региональном этапе Всероссийского марафона «Земля спорта», организованного Министерством сельского хозяйства, обыграв соперников из Киришей, Тосно, Луги.

Также спортсмены Гатчинской спортивной школы №3 приняли участие в турнире по пляжному волейболу, посвященному 80-летию атомной отрасли в Сосновом Бору. Сергей Сумбаев и Дмитрий Тарасов стали победителями турнира, а пара Марии Сергеевой и Анастасии Кузнецовой заняла 3 место.

Не обошли спортсмены и Всероссийский фестиваль по пляжному волейболу «Зенит в Солнечном – 2025». Все пары вышли в финал соревнований. Впервые Гатчинский округ был представлен во всех номинациях от 14 до 18 лет.

Поздравляем волейболистов и их тренера Антона Иванова с отличным результатом на соревнованиях!