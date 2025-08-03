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Кто останется без света 4 августа в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 4 августа 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

04.08.2025 с 09:00 до 17:30

Большеколпанское ТУ:

д. Корписалово;

д. Ротково.

 

04.08.2025 с 09:00 до 17:30

Рождественское ТУ:

п. Дивенский.

 

04.08.2025 с 09:00 до 17:30

Елизаветинское ТУ:

д. Березнево.

 

04.08.2025 с 10:00 до 18:00

Пудостьское ТУ:

д. Петрово.