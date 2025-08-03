Кто останется без света 4 августа в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 4 августа 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
04.08.2025 с 09:00 до 17:30
Большеколпанское ТУ:
д. Корписалово;
д. Ротково.
04.08.2025 с 09:00 до 17:30
Рождественское ТУ:
п. Дивенский.
04.08.2025 с 09:00 до 17:30
Елизаветинское ТУ:
д. Березнево.
04.08.2025 с 10:00 до 18:00
Пудостьское ТУ:
д. Петрово.
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