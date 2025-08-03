Кто останется без света 4 августа в Гатчинском районе

В первое воскресенье августа в России традиционно отмечается День железнодорожника, в 2025 году праздник выпал на 3 августа. Символично, что в этот же день, 3 августа 1804 года, родился человек, оказавший большое влияние на развитие в России одного из важнейших видов транспорта, – Павел Петрович Мельников.