Борьба с борщевиком в Новом Свете ведётся

«Администрация поселка Новый Свет пообещала в кратчайшие сроки очистить берега речки, но уже вторую неделю никто ничего не делает! Считаю такое отношение поселковой администрации к своим обязанностям недопустимым, прошу оценить их деятельность и обязать очистить берега речки Малое Замостье от борщевика Сосновского, пока миллионы созревших семян не полетели в наши дворы и огороды!», – написала Елена в своем обращении, которое поступило в редакцию на прошлой неделе.

В понедельник, 4 августа, мы получили ответ с фотографиями от главы Новосветского территориального управления Елены Огневой:

«Работа по ликвидации борщевика Сосновского в указанном мес-те активно ведется, значительная часть борщевика уже ликвидирована. С 23 июля по 2 августа работы проводятся физически силами МБУ «Новосветский Центр благоустройства», 24 июля работы проводились при помощи механизированной техники. Проведение работ по ликвидации оставшейся части борщевика Сосновского в труднодоступных местах реки запланировано на 6 августа.