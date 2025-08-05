Ленобласть создаст реабилитационные площадки

«По предложению жительницы Волхова поручил комитету по ЖКХ и центру компетенций разработать проект особой реабилитационной открытой площадки для восстановления двигательной активности после инсульта или ранения для поселений Ленобласти. Люди с инвалидностью нуждаются в особой среде», — подчеркнул Александр Дрозденко на прямой линии с жителями региона.

Вместе с медиками предстоит определить, какие упражнения наиболее важны для восстановления активности, и подобрать соответствующее оборудование. Как пояснили в комитете по ЖКХ Ленинградской области, в регионе при взаимодействии с врачами и вернувшимися с СВО бойцами, получившими ранения, уже подготовлены проекты спортивных площадок для маломобильных жителей, включая колясочников. Они предполагают применение безопасного покрытия, комфортного освещения, специализированного оборудования и уличных тренажеров. Опыт будет использоваться при разработке новых проектов по поручению главы региона.