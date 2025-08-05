Многоквартирным домам в Ленобласти — сетевой газ вместо сжиженного

«Мы должны уходить от сжиженного газа в многоквартирных домах, это, прежде всего, вопрос безопасности наших жителей. Будем реализовывать программу на государственном уровне — она недешевая — затраты распределим на пять лет, с учетом софинансирования из областного и местных бюджетов»,— отметил Александр Дрозденко на аппаратном совещании.

Уже в 2025 году по «пилотному» проекту 45 многоквартирных домов переведут на сетевой газ. Всего в Ленобласти почти тысяча многоквартирных домов, которые имеют техническую возможность для перевода на природный газ. Как пояснил председатель Комитета по ТЭК Ленобласти Сергей Морозов, программа рассчитана на 5 лет. Всего в программе — перевод на природный газ более 2,5 тысяч многоквартирных домов: 1,2 тыс. домов — за счёт средств местного бюджета, более 1,3 тыс. домов — за счёт софинансирования областного и местного бюджета.