Жители Ленинградской области заключили более 8,4 тысячи комплексных договоров на газификацию домов

Комплексный договор включает в себя полный цикл – от проектирования до ввода оборудования в эксплуатацию и подачи газа. Все работы на участке и за его пределами выполняет одна организация. Стоимость работ в границах участка строго регулируется государством и производится по стандартизированным ставкам.

Наибольшее количество комплексных договоров заключено в Тосненском, Всеволожском, Выборгском районах и Гатчинском муниципальном округе.

Оформить комплексный договор можно в клиентских центрах АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» или онлайн – на сайте connectgas.ru, где также доступен калькулятор для предварительного расчета стоимости газификации.