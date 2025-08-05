Жители Ленинградской области заключили более 8,4 тысячи комплексных договоров на газификацию домов
С начала президентской программы догазификации в Ленинградской области заключено свыше 8,4 тысячи комплексных договоров на подключение домовладений к газовым сетям. Газификация «под ключ» позволяет ускорить подключение, избавляет участника программы от необходимости искать подрядчика и взаимодействовать с разными организациями, а также гарантирует качество выполненных работ.
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Комплексный договор включает в себя полный цикл – от проектирования до ввода оборудования в эксплуатацию и подачи газа. Все работы на участке и за его пределами выполняет одна организация. Стоимость работ в границах участка строго регулируется государством и производится по стандартизированным ставкам.
Наибольшее количество комплексных договоров заключено в Тосненском, Всеволожском, Выборгском районах и Гатчинском муниципальном округе.
Оформить комплексный договор можно в клиентских центрах АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» или онлайн – на сайте connectgas.ru, где также доступен калькулятор для предварительного расчета стоимости газификации.
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