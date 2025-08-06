Дороги без конца

Во Всеволожском районе дорожники приступили к ремонту участка дороги Петербург – завод имени Свердлова – Всеволожск, протяжённостью более 21,5 км. Подрядчик уже начал укладку выравнивающего слоя асфальта, вскоре на отдельных участках восстановят дорожное полотно методом холодной регенерации. Впереди обустройство кюветов, замена труб, укладка верхнего слоя покрытия, восстановление автобусных остановок и дорожной разметки.

В Стрельне и Мурино

В Ломоносовском районе дорожники начнут ремонт двух участков дороги Стрельна – Кипень – Гатчина, общей протяжённостью более 9 км. Работы проходят вдоль Ропши, Терволово и Скворицы. Интенсивность движения на этом направлении превышает 10 тыс автомобилей в сутки. Подрядчик планирует укладку двух слоёв асфальта, ремонт остановок, установку знаков и разметки. В Ломоносовском районе также продолжаются работы на двух участках дороги Анташи – Ропша – Красное Село.

С 1 августа начнётся ремонт на участке дороги Петербург – Матокса от развязки на кольцевую с Мурино до конца Нового Девяткино. На 3,5-километровом участке уложат два слоя асфальта, отремонтируют тротуары и остановки и тд. Работы по укладке асфальта будут проводить преимущественно в ночное время. Планируется частичное ограничение движения,срок завершения ремонта – конец сентября.

Новый мост

Участок дороги Гатчина – Ополье, проходящий через Малые Колпаны, Парицы и Войсковицы, полностью обновлён. Работы затронули отрезок протяжённостью 8 км. В прошлом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» был обновлён другой участок этой трассы — вдоль населённых пунктов Онстопель, Корпово и до Ополья. В деревне Порицы Гатчинского района ведётся капремонт моста через реку Славянку. Подрядчик планирует отремонтировать опоры сооружения, установить новое пролетное строение, тротуары и освещение. Сейчас возводят временный мост и строят объездную дорогу. Движение проходит в реверсивном режиме. Завершение капитального ремонта запланировано на октябрь 2025 года.